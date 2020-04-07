Acıpayam karantinada

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan karantina dolayısıyla polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıyor. Acıpayam Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, izin verilen kişiler dışında ilçeye araç giriş çıkışı 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Yapılan açıklamada, “Yurt içinde ticari yük ve yolcu taşımacılığı ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların, ilçemizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek olup, bu şekilde geçişlerine izin verilenler zorunlu dinlenme molaları ve süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Çameli Denizli istikametine yolculuk yapan araç ve kişilerin ilçemiz ana yol üzerinden transit olarak geçiş yapmalarının gerekli denetlemeler yapılarak izin verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

‘Kurallara uyalım’

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstiklal Caddesi ile şehirlerarası otobüs terminalini baştan aşağı yıkayarak dezenfekte etti. Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Büyükşehir Başkanı Zolan, “Koronavirüse karşı aldığımız sıkı tedbirleri aksatmadan sürdürüyoruz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Ne olur, kurallara harfiyen uymaya çalışalım” dedi.