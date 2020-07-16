Ada’da hizmet atağı

Sorunlu bölgeleri dolaşan Başkan Günel, mahalledeki alt ve üstyapı problemlerinin en yakın zamanda giderileceğini söyledi. 28 yıldır evlerine giden yolla ilgili sıkıntı yaşayan Güzelçamlı sakini Nesibe ve Cemil Bal çiftini de ziyaret eden Başkan Günel, sorunlarının en kısa sürede giderileceğini ifade etti, “Kentimizde sıkıntısını dinlemediğimiz hemşehrimiz kalmayacak. Gerekirse tek tek kapılarını çalıp taleplerini yerine getirmek için çözüm yolları arayacağız” dedi. Öte yandan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Görev Şehitleri Parkı ile Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki parkın yenileme çalışmalarına başladı.



‘Aydınlılar memnun’



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı üyelerinin Sarıçay Barajı ve ASKİ’nin yolsuzluk yaptığıyla ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi. Günel, “ASKİ’nin yolsuzluğundan söz ediyorsunuz ardından da faaliyet raporlarına evet oyu kullandınız. Burası kendinizle çelişen ifadelerle siyaset yapmanın yeri değil. Siz memnun olmayabilirsiniz. Ama Aydın halkı memnun ki yüzde 38’lerden yüzde 54’lere kadar Özlem Çerçioğlu’nu ve ekibini seçti” dedi.