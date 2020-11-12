AFAD daima hazır

Kurum olarak afet ve acil durumlarda üstlendikleri koordinatör görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirten AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da, “Burası bizim arama kurtarma ekiplerimizin konuşlandığı, hem lojmanlarının hem de eğitim alanlarının, enkaz alanlarının olduğu bir yer. AFAD olarak paydaşlarımızla müdahalenin her aşamasına canlı ve diri bir şekilde hazırız” diye konuştu.

Evlat gibiler



İzmir AFAD Köpek Eğitim Merkezi bünyesindeki 5 köpek da, tatbikatlara geri döndü. Eğitmenleriyle aralarındaki bağ ise şaşırttı. Athos ile 4 yıldır birlikte olan Sadettin Aslanbek, “Hayatıma girdiği andan itibaren bana hep sevgiyle sarılan müthiş bir dost oldu. Bendeki yerini kelimelerle anlatmak çok zor ama kısaca özetlemek gerekirse, evlat diyebilirim” dedi.