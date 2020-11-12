AFAD daima hazır
İzmir’i vuran depremde onlarca kişiyi enkaz altından çıkaran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, “Daima hazır” parolasıyla eğitimlerine devam ediyor. Eğitimli köpeklerin de yer aldığı tatbikatlarda enkaz altında canlı arama gibi eğitimleri icra eden ekipler, zorlu görevler için çalışıyor.Çalışmalarını Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürüttüklerini belirten İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Atila Altunbulak, “Müdürlüğümüzde 126 personel var. Bunun yanında destek çözüm ortaklarımızla beraber 828 kişiden oluşuyoruz” dedi.
Kurum olarak afet ve acil durumlarda üstlendikleri koordinatör görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirten AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da, “Burası bizim arama kurtarma ekiplerimizin konuşlandığı, hem lojmanlarının hem de eğitim alanlarının, enkaz alanlarının olduğu bir yer. AFAD olarak paydaşlarımızla müdahalenin her aşamasına canlı ve diri bir şekilde hazırız” diye konuştu.
Evlat gibiler
İzmir AFAD Köpek Eğitim Merkezi bünyesindeki 5 köpek da, tatbikatlara geri döndü. Eğitmenleriyle aralarındaki bağ ise şaşırttı. Athos ile 4 yıldır birlikte olan Sadettin Aslanbek, “Hayatıma girdiği andan itibaren bana hep sevgiyle sarılan müthiş bir dost oldu. Bendeki yerini kelimelerle anlatmak çok zor ama kısaca özetlemek gerekirse, evlat diyebilirim” dedi.