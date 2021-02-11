Ağaç dibinde yetişen hazine

Marmaris’te yaşayan tur operatörü Mustafa Demir (35), ormanlık alanda gezerken, Sığla Ağacı çevresinde çok sayıda mantar gördü. Fotoğraf çekip, ziraat mühendisi arkadaşlarına gönderen Demir, uzakdoğu ülkelerinde bir dönem imparatorların çok şifalı olarak nitelendirdiği ‘Ölümsüzlük mantarı’ diye anılan Reishi mantarı bulduğunu öğrendi.

Yaklaşık 10 kilogram mantar toplayan Demir, “Sığla Ağacı’nın kopmuş kabuklarının çürümüş topraklarda yetişmekte. Muğla’da bu mantarın meraklısı ve bulmak için araştırma yapan kişiler bana ulaştılar ve hazine bulduğumu söylediler. Ben hususi olarak aramadığım için şans eseri buldum. Kesinlikle ticari amaçlı düşünmüyorum. Satın almak isteyenlere satmayacağımı söyledim” diye konuştu.

Toz hali tüketiliyor

Mantar, kurutulduktan sonra demleme usulü ile kullanılıyor. Seralarda üretilen ölümsüzlük mantarının kilosu, piyasada bin 500 ile 2 bin lira arasında satılırken, doğada bulunması zor olduğu için zaman zaman 2 bin 500-4 bin lira arasında da alıcı bulabiliyor. - DHA