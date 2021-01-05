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    HaberlerEge Haberleri Ahmetli’nin çehresi değişecek
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    05.01.2021 - 00:03 |

    Ahmetli’nin çehresi değişecek

    MANİSA Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk müjdesini Ahmetli’ye verdi. Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli’de Hükümet ve Demirciler Caddesi’nin üstyapısını yenileyecek.

    Ahmetli’nin çehresi değişecek

    Modern üstyapısı ve aydınlatmasıyla baştan aşağı yenilenecek olan caddeler, bölgeye farklı bir hava katacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte mevcut caddelerde incelemede bulundu. Mevcut caddelerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Topkaya, “Ayrıca, Atatürk Caddesi, Okul Sokak, Mezbaha Sokak ve Yonca Caddesi gibi alanlarda parke çalışmamız olacak” dedi. Öztozlu da, çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi, “Bölgeye değer katacağız” diye konuştu.

    Destek uzadı

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle başlattığı sağlık çalışanlarına ücretsiz servis uygulamasını 2 ay daha uzattı. Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede en önemli yerde olduğunu belirten Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, “Koronavirüsle topyekun mücadele halindeyiz. Bu kapsamda her zaman sağlık çalışanlarımızın, esnafımızın, üreticilerimizin ve hemşerilerimizin yanında olacak çalışmaların içinde olduk. İnşallah el birliğiyle bu salgından da kurtulacağız” diye konuştu.

     

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