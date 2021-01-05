Ahmetli’nin çehresi değişecek

Modern üstyapısı ve aydınlatmasıyla baştan aşağı yenilenecek olan caddeler, bölgeye farklı bir hava katacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte mevcut caddelerde incelemede bulundu. Mevcut caddelerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Topkaya, “Ayrıca, Atatürk Caddesi, Okul Sokak, Mezbaha Sokak ve Yonca Caddesi gibi alanlarda parke çalışmamız olacak” dedi. Öztozlu da, çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi, “Bölgeye değer katacağız” diye konuştu.

Destek uzadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle başlattığı sağlık çalışanlarına ücretsiz servis uygulamasını 2 ay daha uzattı. Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede en önemli yerde olduğunu belirten Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, “Koronavirüsle topyekun mücadele halindeyiz. Bu kapsamda her zaman sağlık çalışanlarımızın, esnafımızın, üreticilerimizin ve hemşerilerimizin yanında olacak çalışmaların içinde olduk. İnşallah el birliğiyle bu salgından da kurtulacağız” diye konuştu.