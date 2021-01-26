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    HaberlerEge Haberleri Akhisar nefes aldı
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    26.01.2021 - 00:01 |

    Akhisar nefes aldı

    TFF 1. Lig’de transfer yasağını kaldırıp ara dönemde 13 takviye yapan Akhisarspor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Tuzlaspor’u 3-0 yenerek adeta hayata döndü.

    Akhisar nefes aldı

    Üst üste 8 yenilgi alarak ateş hattına giren Akhisar, Tuzla galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Teknik Direktör Mesut Dilsöz transferlerin gelmesiyle iyi bir takım olduklarını söyledi, “Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Büyük bir mücadele verdiler. Akhisarsporlu taraftarların içi rahat olsun. Onlara daha iyi bir takım izleteceğiz” dedi.

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