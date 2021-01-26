Akhisar nefes aldı

Üst üste 8 yenilgi alarak ateş hattına giren Akhisar, Tuzla galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Teknik Direktör Mesut Dilsöz transferlerin gelmesiyle iyi bir takım olduklarını söyledi, “Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Büyük bir mücadele verdiler. Akhisarsporlu taraftarların içi rahat olsun. Onlara daha iyi bir takım izleteceğiz” dedi.