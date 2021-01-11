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    HaberlerEge Haberleri Akigo çıkış arıyor
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    11.01.2021 - 00:01 |

    Akigo çıkış arıyor

    TFF 1. Lig’de devre arası öncesi üst üste 7 mağlubiyet alarak düşme hattına gerileyen Akhisarspor, bugün ilk yarının erteleme maçında alt sıralardaki rakiplerinden Adanaspor’u ağırlayacak.

    Akigo çıkış arıyor

    Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Transfer yasaklısı takımdan yaz döneminde ayrılan 13 isimle altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan Akhisarspor’da ara transfer döneminde kalan tecrübelilerden Bjarnason, Rotman, Hadzic, Vrsajevic, Taha ve Musa Nizam da kulübe veda etti. Adanaspor maçı öncesi 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin de pozitif sonuçlandığı yeşil siyahlılar, ayrılan isimlerin yerlerini geçen hafta altyapıdan yeni gençleri profesyonel yaparak doldurmaya çalıştı. Transfer yasağını kaldırmak için alacaklı eski oyuncularla söz kesen Akhisar, bir süredir takımla çalışan Kongolu forvet Dzon Delarge ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal’ın lisanslarını henüz çıkaramadı.

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