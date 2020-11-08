85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akigo, seri istiyor
    ABONE OL
    08.11.2020 - 00:00 |

    Akigo, seri istiyor

    TFF 1. Lig’de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Akhisarspor, bugün Beypiliç Boluspor’u 3’te 3 yapmak için ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Ligde 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Akigo, bu sezon çıktığı 8 maçta 12 puan topladı.

    Akigo, seri istiyor

    Hafta içinde 3’ü futbolcu 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Boluspor ise 3 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor. Bolu temsilcisi şimdiye kadar çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Etimesgut Belediyespor’a elenen Akhisarspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi, “Bu sezon gerçekten zor günler geçiriyoruz. Son haftalardaki aldığımız puanlar bizi mutlu etti. Oyuncularıma güvenim tam. Daha iyi olacağız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    17 gün sonra acı haber: Tek suçu balkona çıkması!

    17 gün sonra acı haber: Tek suçu balkona çıkması!

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    Son dakika: Ankara'da feci kaza! Kış için hazırlamışlardı...

    Son dakika: Ankara'da feci kaza! Kış için hazırlamışlardı...

    Sıradaki Haber