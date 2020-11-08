Akigo, seri istiyor

Hafta içinde 3’ü futbolcu 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Boluspor ise 3 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor. Bolu temsilcisi şimdiye kadar çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Etimesgut Belediyespor’a elenen Akhisarspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi, “Bu sezon gerçekten zor günler geçiriyoruz. Son haftalardaki aldığımız puanlar bizi mutlu etti. Oyuncularıma güvenim tam. Daha iyi olacağız” dedi.