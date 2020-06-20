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    HaberlerEge Haberleri Akigo, üçlü silahına güveniyor
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    20.06.2020 - 00:00 |

    Akigo, üçlü silahına güveniyor

    TFF 1. Lig’de Süper Lig mücadelesine hazırlanan Akhisarspor, son 6 haftada skorer üçlüsünden çok şey bekliyor.

    Akigo, üçlü silahına güveniyor

    Ligde direkt Süper Lig barajının yalnız 2 puan gerisinde, 45 puanla Play Off hattında beşinci sırada bulunan yeşil siyahlılarda Burhan Eşer, Erhan Çelenk ve Arnavut yıldız Sokol Cikalleshi, geride kalan 28 maçta 8’er kez ağları sarstı. Kaydettikleri 24 golle toplam 36 gol atan Akhisarspor’un skor yükünü çeken tecrübeli üçlü, takımın performansına büyük katkı yaptı. Maratona pazar günü en yakın rakiplerinden Altay’a konuk olacağı Ege derbisiyle dönecek Akigo’da 3 yıldız futbolcuya yine büyük iş düşecek. Çift kale antrenman maçında el başparmağı çatlayan Burhan, karşılaşmada görev alabilecek. Muhammet Reis, Alperen, Ergin Keleş ve Hasan Ali ise forma giyemeyecek.

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