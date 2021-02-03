03.02.2021 - 00:00 |
Akigo’da gözler Sissoko’da olacak
TFF 1. Lig’de üst üste Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor’u yenerek ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan Akhisar’da transfer bombalarının patlaması da camiayı sevince boğdu.
Son olarak ara transfer sezonunun son gününde İbrahim Sissoko’yla sözleşme imzalayan Akhisarspor’da Teknik Direktör Mesut Dilsöz de oldukça rahatladı. Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun, 7 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Aydeniz Et Balıkesirspor maçında görev alabileceği kaydedildi.