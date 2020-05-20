Alpaslan’a, FIFA şoku

Göztepe’de transfer listelerinin gözde isimlerinden Alpaslan Öztürk’e, eski takımı Standard Liege’den FIFA şoku geldi. 2016 yılında Standard Liege ile sözleşmesini tek taraflı sonlandırmasının ardından Liege’i haklı bulan FIFA’nın, haksız fesih nedeniyle Alpaslan’ın eski kulübüne 440 bin euro ceza ödemesini kararlaştırdığı ortaya çıktı. Liege’den ayrılıp 2016-17 sezonunda Elazığspor’a imza atan Alpaslan veya futbolcuyu transfer eden kulübün, Belçika ekibine 3 milyon 300 bin lira ödeme yapacağı öğrenildi. FIFA’dan aldığı haberle sarsılan 26 yaşındaki oyuncu karara itiraz etti.