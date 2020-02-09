09.02.2020 - 00:00 | | DHA
Altay aşkına Bornova'ya
1. Lig’de Altay, bugün taraftarı önünde saat 19.00’da Boluspor’la karşılaşacak. Play Off hattındaki yerini korumayı hedefleyen siyah beyazlılarda parola galibiyet
TFF 1. Lig’de Play Off yarışı veren Altay bugün evinde düşme hattında yer alan Boluspor’la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Maçın biletleri VIP 100, numaralı tribün 25, maraton ve misafir kale arkası tribünleri 15 liradan satışa sunuldu. Kappel’in cezasının sona erdiği İzmir ekibinde eksik yok. İlk 6’daki yerlerini korumaları için Boluspor’u mağlup etmeleri gerektiğini dile getiren Teknik Direktör Ali Tandoğan, “3 puandan başka düşüncemiz yok. Bütün taraftarlarımızı bugün Bornova Stadı’na bekliyoruz” diye konuştu.
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