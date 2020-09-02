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    HaberlerEge Haberleri Altay’dan Yusuf atağı
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    02.09.2020 - 07:00 |

    Altay’dan Yusuf atağı

    TFF 1. Lig’de yeni sezonda parolasını mutlak Süper Lig olarak belirleyen Altay, Giresunspor’dan aldığı Çağlar Birinci’nin transferini henüz resmi olarak duyurmazken, takviye harekatında stoper için adaylar çoğaldı.

    Altay’dan Yusuf atağı

    TFF 1. Lig’de yeni sezonda parolasını mutlak Süper Lig olarak belirleyen Altay, Giresunspor’dan aldığı Çağlar Birinci’nin transferini henüz resmi olarak duyurmazken, takviye harekatında stoper için adaylar çoğaldı. Siyah beyazlılar, Numan Çürüksu’nun ardından Yusuf Abdioğlu’nu da listesine aldı. Hatayspor’la ligde şampiyonluk yaşayan tecrübeli defans oyuncusuyla görüşmeler başladı. Daha önce Altınordu’da da oynayan Yusuf’un yeniden İzmir’e gelmeye sıcak baktığı ve imza atmaya istekli olduğu vurgulandı.

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