Altınova’ya kapalı pazaryeri müjdesi

Yeni yılın ilk toplantısını İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştiren Ayvalık Belediye Meclisi, Başkan Mesut Ergin yönetiminde bir araya geldi. Başkan Ergin, geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Yapımı yıllardır tartışılan Altınova Kapalı Pazaryeri’nin ihaleye çıkarılması yöntemi de konuşuldu. Ergin, “Ayvalık’ın beş pazaryeri var ve en hareketli olanı Altınova Pazarı. Geçmiş dönemlerde başkan adaylarının vaatleri arasında bulunan proje. Biz bunu hayata geçirmek istiyoruz. Altınova’ya da yakışacağını ümit ediyoruz. En doğru şekilde hedefe ulaşabilmek istiyoruz” dedi.

Öte yandan mecliste, gazeteci Bekir Coşkun adına Ali Bey Adası’nda (Cunda) kütüphane kurulması kararlaştırıldı. Buna göre, Coşkun’un çok sevdiği Cunda’da, eski belediye başkanı Ahmet Tüfekçi döneminde restore edilen, Rumlar’dan kalma tarihi yapı yeniden düzenlenecek.