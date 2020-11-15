15.11.2020 - 00:00 |
Arkas ve Altekma deplasmanda
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde hafta içi erteleme maçında evinde Sorgun Belediyespor’u 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Arkasspor, bugün deplasmanda ilk yarının son haftasında Haliliye Belediyespor’la karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’te başlayacak. İzmir temsilcisi üst üste 8. galibiyetini almaya çalışacak. Son olarak derbide Arkasspor’a 3-2 kaybeden Altekma ise Yozgat deplasmanında saat 16.00’da Sorgun Belediyespor’un konuğu olacak.