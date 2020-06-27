Artı Yaşam’da yeni normal...

Urla’daki Özel Artı Yaşam Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, yeni normalleşme sürecinde 1 Temmuz’dan itibaren aile ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak. Görüşme 15 dakika olacak, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilecek.

Urla’daki Özel Artı Yaşam Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, yeni normalleşme sürecinde önlemlerini aldı. Merkezin kurucuları Hafize Uzun ve Fuat Uzun pandemi döneminde alınan önlemleri ve süreci anlattı. Türkiye’de ilk vaka tespit edilir edilmez kuruma giriş çıkışları yasakladıklarını belirten Hafize Uzun, bu süreçte personelinde sosyalleşmesini yasakladıklarını kaydetti. Uzun, “14 günlük vardiya programı yaptık. Bu sürede personelimizin yemeğinden temizliğine ve barınmasına kadar tüm ihtiyaçları tarafımızdan karşılandı. Personelimize gerekli eğitimi verdik. Kurumumuzda şimdiye kadar yaşlılarımız ve personelimizde hiç Kovid-19 vakasına rastlanmadı” dedi.

Koca’ya teşekkür

Pandemi döneminde yaşlı kabulü yapmadıklarını sözlerine ekleyen Uzun, “Misafirlerimizin aileleri de bizi çok destekledi. Aileler ile misafirlerimizi görüntülü görüştürdük. Pandemi sürecinde bizi arayan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ederiz. Kendisi kurumumuzda kalan yaşlıların durumları hakkında bilgi aldı. Bize önerilerde bulundu. Herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında, bakanlık ile 7 gün 24 saat iletişime geçebileceğimizi söyled” diye konuştu.

‘Eskisi gibi olmaz’

Normalleşme sürecine geçildiğini belirten Uzun, “1 Temmuz’dan itibaren yeni yaşlı ve ziyaretçi kabulüne başlayacağız. Ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hasta yakınları artık kurumumuza randevuyla gelecek. 15 dakika görüşebilecek, sosyal mesafe ve hijyen ve maske takılması kurallarına uymak kaydıyla bu görüşme sağlanacak” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinin Türkiye’de birçok Avrupa ülkesine göre çok iyi yönetildiğini belirten Fuat Uzun da, “Tüm sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca aldığımız önlemler için bizi destekleyen ve her söylediğimizi anlayışla karşılayan kurumumuzun misafirleri olan yaşlılarımızın ailelerine de çok teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.