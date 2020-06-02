02.06.2020 - 07:00 |
‘Artık herkesin gözü altyapıda’
TFF 3. Lig’de 4 yıldır transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, salgın nedeniyle artık altyapıların çok daha fazla önem kazanacağını söyledi.
TFF 3. Lig’de 4 yıldır transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, salgın nedeniyle artık altyapıların çok daha fazla önem kazanacağını söyledi. Sosyal medyada bir taraftar sayfasının sorularını yanıtlayan Tolungüç, “Türk futbolunda artık deniz bitti. Gemiler teker teker karaya vurdu. Üstüne virüs tuz biber oldu. Kulüpler için yüksek bonservisler ve dolgun maaşlar geride kaldı. Devir hepimiz için fedakârlık devri. Bütün kulüplerin politikaları yeniden şekilleniyor. Herkes gözünü altyapıya çevirmiş durumda. Bizim avantajımız ise uzun süredir transfer yasağımız olması nedeniyle reçetemizin hazır olması” diye konuştu.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.