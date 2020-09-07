‘Atalarımızın emaneti Salihli’yi büyütüyoruz’

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Kayda, “Bu gün bizim gurur günümüz. 19 Mayıs 1919 da Samsun’a düşen kıvılcımla, 5 Eylül 1922 tarihine gelindiğinde Salihli’mizden düşman çizmeleri kovulmuş, bu toprakların gerçek sahibi kahraman atalarımız bayrağımızı göndere dikmiştir. 98 yılda Salihli’miz Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için büyük adımlar attı. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken atalarımızın kanlarıyla bizlere bıraktığı cennet Salihli’mizi daha da geliştirmeye, büyütmeye kararlıyız” diye konuştu.