ATAM SEN RAHAT UYU

İzmir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu. Kentte 1 dakikalık saygı duruşuna, vatandaşlar sokaklarda, caddelerde ve evlerinde katıldı. Sürücüler de kontak kapatıp, saygı duruşuna eşlik etti. İzmir Valiliği, Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, üniversite rektörleri katıldı.

Duygusal anma

Atatürk Anıtı’na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çelenkleri sunuldu. Geçici olarak Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda barınan depremzedeler Atatürk’ü anmak için çadırlarına Türk bayrağı astı. İzmir saat 09.05’te çadır alanında sirenleri çalmasıyla depremzedeler Ata’ya saygı duruşunda bulundu. Ardından çadır kentte de İstiklal Marşı söylendi.

MESAFELİ TÖREN

MUĞLA Datça’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yılında saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ilçede 2 dakika süreyle hayat durdu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, yüzlerce kişi katıldı.

Minnet ve özlemle

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’nde bir tören düzenlendi. 10 Kasım saat 9’u 5 geçe tüm Türkiye’de olduğu gibi hastanede de hayat durdu. Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının yer aldığı siyah yüz maskeleri ile hastane girişinde toplanan sağlık çalışanları, saygı duruşunda bulundu. Törene katılan yazar Hanri Benazus, “Atatürk’ü gören son insan olarak 10 Kasım’lar benim için O’nu anma değil anlama günüdür” dedi. İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken de, “Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünü bugün bir kez daha hatırlayarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Eriş’ten 10 Kasım mesajı

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Başkan Eriş, mesajında şunları kaydetti: “Bugün özgürlük, ulusal egemenlik, kadın hakları, çağdaş hukuk, ulus devlet kısacası uygarlık ve ulusal bilinç adına bu topraklarda ne varsa hepsi Atamızın eseridir.

Çok büyük bir asker, çok büyük bir devlet adamı ve hepsinden önemlisi çok büyük bir vatansever.”

‘Milletine ebedi eser bıraktı...’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Sürekli, “Hiçbirimizin varlığı ebedi değil ama ebedi eserler oluşturmak mümkün. Atatürk, bir milletin uyanışının ve bir devletin kuruluşunun mimarıdır. Bu eseri oluşturmayı başaran nadir dehalardan biridir” dedi.

‘Gençlere hep güvenmiştir’

Yaşar Üniversitesi’nde, ölümünün 82’inci yılında Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni düzenlendi. Atatürk’ün büyük bir saygı, şükran ve özlemle anıldığı törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Atatürk, gençlere çok değer veren bir liderdir. Gençlere hep güvenmiş, onları ülkenin aydınlık geleceği olarak görmüştür” diye konuştu.

‘Milletine olan inancı bitmedi’

Atatürk, 82’nci ölüm yıl dönümünde İzmir Valiliği koordinatörlüğünde Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan anma töreni, EÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde devam etti. Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını şükranla yâd ettiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Milletine olan sonsuz inancı, vatan sevgisi, askeri ve siyasi dehasıyla tüm dünyanın saygınlığını kazanmış bir liderdir” dedi.

‘Cumhuriyete sahip çıkacağız’

ATATÜRK, vefatının 82. yılında Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı. Programa Kaymakam Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı M. Ekrem Oran da katıldı. Atatürk Anıtı önüne çelenk sunmayla başlayan anma töreni, saat 09.05’te 2dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Başkan Oran, “Daima Atamızın izinde yürüyeceğiz” dedi.

‘Yolundan sapmayız’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yılı anısına bir mesaj yayınladı, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Mesajında 82 yıldır aynı gün ve aynı saatte hayatın bir dakikalığına durduğunu vurgulayan Başkan Batur, dünyada başka hiçbir lider için böyle bir saygı duruşu yaşanmadığını hatırlattı. Batur, “Sen rahat uyu Atam, bu eşsiz yoldan sapmayız. Yolumuz da sensin, pusulamız da” dedi.

82 yıldır ışığı hiç sönmeyen bir lider

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıl dönümü anma töreni Güzelbahçe Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene Kaymakam Bülent Bayraktar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Feridun İşler, Belediye Başkanı Mustafa İnce, siyasi partilerin başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saat 09.05’i gösterdiğinde genç yaşlı herkes saygı duruşunda bulundu. Başkan İnce, “Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır” dedi.

Karşıyaka’dan anma

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, Karşıyaka’da da unutulmadı. Düzenlenen törene Kaymakam Ali Rıza Çalışır, Başkan Cemil Tugay, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Karşıyaka ile özdeşleşen “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu” bu yıl pandemi sebebiyle sembolik olarak gerçekleştirildi. Koşuya 8 sporcu katıldı. Anayasa Meydanı’ndan başlayan koşu, Zübeyde Hanım Kabri’nde sona erdi. Başkan Tugay, “Karşıyaka Atatürk’tür ve hep öyle kalacaktır” dedi.

“Gazi’nin hediyesi”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı için Bergama’da anma programı düzenlendi. Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önündeki törene Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık katıldı. Saat 09.05’te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Başkan Koştu, “Türkiye Cumhuriyeti, Gazi’nin bize hediye ettiği aziz hatıradır” dedi.

Kemalpaşa unutmadı

Kemalpaşa’da da Atatürk’ü anma programı düzenlendi. Programa Başkan Rıdvan Karakayalı ile Kaymakam Dr. Kemal Kızılkaya da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programında öğrencilerin okuduğu şiirler duygusal anlar yaşattı.

‘Özlemimiz artıyor’

Aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Atatürk için Karabağlar’da kaymakamlıkta ve belediye ana hizmet binası önünde törenler düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saat 09.05’te tüm yurtta olduğu gibi saygı duruşunda bulunuldu. Başkan Muhittin Selvitopu, Ata’ya özlemin her geçen yıl artığını vurguladı.

Bayraklı tek yürek

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayraklı’da da anıldı. Depremzede vatandaşlar saatleri 9’u 5 geçtiğinde kentlerde ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu. Sevgi yolu girişindeki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunumuna Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kaymakam İbrahim Süha Karaboran da katıldı.

Marşımız hep bir ağızdan okundu

CUMHURİYET’İN kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlandığı 10 Kasım’ın 82’nci yıl dönümünde Buca’da hayat durdu. Buca Çevik Bir Meydanı’nda tören düzenlendi. Kentin dört bir yanını saran siren seslerine sürücüler araçlarından inerek kornalarıyla eşlik etti. Atasına saygısını sunmak isteyen vatandaşlar, belediye önündeki Atatürk anıtını doldurdu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

‘Sonsuza dek kalbimizdesin’

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82. yılında, Bornova’da saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki anma töreninde Kaymakam Fatih Genel, Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Garnizon Komutanı Temsilcisi Tuğgeneral Halil Ünver ile siyasi parti ve dernek temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Bornova’da da hayat durdu. Atatürk’ün sonsuza dek yaşayacağını söyleyen İduğ, “Her zaman Atamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bir dakikalığına zaman akmadı...

ATATÜRK, ebediyete intikal edilişinin 82. yıl dönümünde Narlıdere’de törenle anıldı. Demokrasi Meydanı’ndaki çelenk sunumunun ardından, siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Belediyenin çocuk resim kursu öğrencileri de yıl boyunca katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları başarılardan dolayı sertifika ve madalyayla ödüllendirildi. Başkan Ali Engin, “Cumhuriyetimize ve devrimlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi.