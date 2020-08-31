Ata’nın izinde...

Zafer Bayramı’nda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, gençlerle birlikte Atatürk Maskı’nda bayrağımızı dalgalandırdı. Karşıyaka’da da anma töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 98’inci yıl dönümünde Buca ve Karşıyaka’da kutlandı. Buca’daki kutlamaların adresi Atatürk Maskı oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Türk bayrağı, Başkan Erhan Kılıç ve Bucalı gençler tarafından Atatürk Maskı’na teslim edildi. Başkan Kılıç, “Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşayabilmemiz için emperyalizme karşı verilen mücadelenin zaferle sonuçlandığı gündür. Hep birlikte Atamıza verdiğimiz sözü bir kez daha tekrar ediyoruz. Bize mirasın olan şanlı Türk bayrağımızı sonsuza dek dalgalandıracak, yolumuza ışık tutan ilke ve devrimlerinden asla ayrılmayacağız. Bağımsızlık meşalemiz sonsuza dek sönmeyecek” dedi.

Buruk geçti

Karşıyaka’da ise kutlamalar, pandemi nedeniyle buruk geçti. Kaymakamlık önünde çelenk koyma töreni düzenlendi. Bayramı buruk şekilde kutlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyük Taarruz’un ne kadar güç koşullarda gerçekleştirildiğine, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan taarruzun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Tugay, “Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.