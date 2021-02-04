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    HaberlerEge Haberleri Aydın’da askıda fatura dayanışması
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    04.02.2021 - 00:02 |

    Aydın’da askıda fatura dayanışması

    Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Askıda Su Faturası” kampanyasıyla yaklaşık 9 bin fatura ödendi. Alan elin veren eli görmediği uygulamayla yaklaşık 1 milyon liralık yardım yapıldı.

    Aydın’da askıda fatura dayanışması

    Destek veren herkese teşekkür eden Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kampanya devam ediyor. Dayanışma ruhu toplumumuzun genlerinde var. Bu dayanışma ruhuyla şimdiye kadar binlerce ailemizin faturası ödendi ve bu sayı her geçen gün artıyor” dedi.

    İki seçenek var

    eaboneislemleri.aydinaski.gov.tr/fatura linki üzerinden yapılan imecede, “Fatura Bırak” ve “Fatura Al” şeklinde iki seçenek yer alıyor. Daha önceden Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı’nca tespit edilen aboneler faturalarını bırakabiliyor. Ayrıca sisteme kayıtlı olmayan ve fatura bırakmak isteyen vatandaşlar da 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor.

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