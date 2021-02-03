Bağımlılığa karşı işbirliği

İzmir’de hizmete giren Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM), pandemi dönemine rağmen yoğun şekilde çalıştığını belirten Ülkü, “Bizler de ekibimizle bağımlılıklara ilişkin farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam ediyor; 5 farklı bağımlılık türüyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Kentimizin tüm sivil toplum kuruluşlarının da yanımızda olmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

Yeşilay’ın çalışmalarını takip ettiklerini belirten Özgener de, “Kötü alışkanlıkların önlenmesi ve zararlarının gençlere anlatılması açısında geleceğimiz için çok önemli bir rolünüz var. Üzerime düşen her görevde yanınızdayız” ifadelerini kullandı.