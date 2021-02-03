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    03.02.2021 - 00:04 |

    Bağımlılığa karşı işbirliği

    Yeşilay İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’i makamında ziyaret edip faaliyetlerini anlattı. Şube Başkanı Ümit Ülkü, Başkan Yardımcısı Veysi Kubba ve beraberlerindeki heyet, çalışmaları için İZTO’dan destek istedi.

    Bağımlılığa karşı işbirliği

    İzmir’de hizmete giren Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM), pandemi dönemine rağmen yoğun şekilde çalıştığını belirten Ülkü, “Bizler de ekibimizle bağımlılıklara ilişkin farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam ediyor; 5 farklı bağımlılık türüyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Kentimizin tüm sivil toplum kuruluşlarının da yanımızda olmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

    Yeşilay’ın çalışmalarını takip ettiklerini belirten Özgener de, “Kötü alışkanlıkların önlenmesi ve zararlarının gençlere anlatılması açısında geleceğimiz için çok önemli bir rolünüz var. Üzerime düşen her görevde yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

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