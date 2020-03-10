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    10.03.2020 - 00:17 |

    Bağyurdu’na eko endüstriyel park

    Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, İZKA desteğiyle eko endüstriyel parkı yaşama geçirecek. Yönetim Kurulu Başkanı Telseren, “Projemizin temeli, temiz üretim ve kaynakların verimli şekilde kullanılması” dedi

    Bağyurdu’na eko endüstriyel park

    Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) aldığı hibe desteğiyle, eko endüstriyel park olma hedefi yolunda ilk adımı attı. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, Yeşil OSB Yol Haritası projesinin beş katılımcının yararlanacağı bir proje olarak hazırlandığını belirtti, “Firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarında yol haritalarının oluşturulmasını, kaynak ve atık yönetiminde bir planlama yapılmasını ve firmalar arası iş birliği modellerinin geliştirilmesini hedefluyoruz” dedi.

    ‘Rol model olacağız’

    İZKA’yla imzaladıkları protokolle eko endüstriyel park olma hedefinin ilk somut adımını attıklarını kaydeden Telseren, “Önemi her geçen gün artan temiz üretim ve kaynakların verimli kullanılması projemizin temelini oluşturuyor. OSB’mizde birçok iyi uygulama örneğimiz var. Katılımcılarımız inşaata başlamadan bu konularda bilgilendiriliyor. Örneğin; katılımcılarımız yağmur suyunu kendilerine ait su depolarında depolayarak, bahçe sulama ve lavabolardaki su ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyorlar. Binalarının çatılarını güneş enerjisi sistemi kurulmaya hazır şekilde inşa ediyor. Yer altı su seviyesini koruma ve hafriyat atığının önüne geçilmesi çalışmaları yapılıyor” dedi.

    Telseren, 18 ay sürmesi öngörülen proje tamamlandığında bölgenin birçok OSB için rol model olacağını sözlerine ekledi, “Yeşil bir OSB ortaya çıkacak” diye konuştu.

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