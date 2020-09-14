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    14.09.2020 - 00:01 | | DAVUT CAN DHA

    Balıklıovalılar diken üstünde!

    Urla’da, vatandaşların büyük bir kısmının geçimini tarım ve balıkçılıkta sağladığı kırsal Balıklıova Mahallesi’nde, 1 ayda 9 tekne motoru çalındı.

    Balıklıovalılar diken üstünde!

    Mahalleli teknelerindeki motorları çalınır korkusuyla çıkardı. Balık sezonu açılmasına rağmen balığa çıkamayan ve huzursuz olduklarını ifade eden halk, hırsızların bulunmasını istedi.

    ‘Önlem alınsın’

    Bugüne kadar 2 tekne motoru çalınan Atilla Oğultekin, “Jandarmaya haber verdik, Sahil Güvenlik’ten arkadaşlar geldi, ancak parmak izi alamadılar. Sebebi, deniz kenarı olduğu için iz 4-5 saat içinde uçup gidiyormuş. İnsanlar teknelerini bırakamaz hale geldiler. Balıkçılık sezonu da açıldı ama biz yakında balığı ancak fotoğrafta göreceğiz” dedi. Motoru çalınan bir diğer mahalle sakini Bülent Dokur da, devamlı olarak huzursuz olduklarını söyledi, “Bir güvencemiz yok. Sezon açıldı, ancak teknenin üzerine motor koyamadıkları için köylülerimiz balığa çıkamıyor” diye konuştu.

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