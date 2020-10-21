Bayılma hissine dikkat!

Kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, tansiyon dengesizlikleri, kalp kası hastalıkları, damar sertliği gibi muhtemel altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini belirten Otlu, “Saptanan nedene göre yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri, kalıcı kalp pili ve şok cihazı uygulaması, ablasyon tedavileri uygulanması muhtemel seçenekler olarak karşımıza çıkar” dedi.