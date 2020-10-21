21.10.2020 - 00:03 |
Bayılma hissine dikkat!
Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yılmaz Ömür Otlu, hemen hemen herkesin yaşayabildiği baş dönmesi, sersemlik ve bayılma hissinin kalp ve damar hastalıklarının bir göstergesi olabileceğini belirtti.
Kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, tansiyon dengesizlikleri, kalp kası hastalıkları, damar sertliği gibi muhtemel altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini belirten Otlu, “Saptanan nedene göre yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri, kalıcı kalp pili ve şok cihazı uygulaması, ablasyon tedavileri uygulanması muhtemel seçenekler olarak karşımıza çıkar” dedi.