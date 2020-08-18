18.08.2020 - 07:00 |
‘Beklediğimiz şey sanatla mutluluk’
Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Taş Heykel Sempozyumu sona erdi.
Heykeltıraş Ekin Erman’ın koordinatörlüğünde 20 Temmuz’da Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde başlayan sempozyum, sanatçıların eserlerini tamamlamasıyla sona erdi. Heykel sanatçıları, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile düzenlenen kapanış kokteylinde bir araya geldi. Başkan Cemil Tugay, organizasyonda emeği geçen isimlere teşekkür etti, “Beklediğimiz şey, aslında sanat yolu ile mutluluktur” vurgusunu yaptı.
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