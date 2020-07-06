Bıçak sırtı derbi

Üst üste galibiyetlerle Süper Lig iddiasını yeşerten Akhisarspor, bugün 32. haftanın kapanış sınavında Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u konuk edecek. Akhisar Stadı’ndaki maç 20.00’de başlayacak.

TFF 1. Lig’de son olarak Ümraniyespor ve İstanbulspor’u yenerek Süper Lig iddiasında elini güçlendiren Akhisarspor, bugün ligde iddiası kalmayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u evi Spor Toto Akhisar Stadı’nda ağırlayacak. Saat 20.00’deki mücadele, koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında yine seyircisiz oynanacak. Maçı ise Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Akhisarspor’da Rotman ve Musa Nizam’ın dönmesiyle cezalı futbolcu kalmazken Muhammet Reis, Alperen, Hasan Ali ve Ergin’in sakatlıkları var. Akigo 7 takımlı kıran kırana bir Süper Lig yarışının yaşandığı ligde son virajlara ilk 2 hattının 3 puan gerisinde, 51 puanla 5. sırada başladı. Koronavirüs testi takımdan Burhan, Ergin ve Vrsajevic’le birlikte pozitif çıktığı için Altay ve Ümraniye maçlarını kaçırıp 14 günlük karantina süreci sonrası İstanbul’da sahalara dönen Teknik Direktör Yılmaz Vural, kazanmayı sürdürerek, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.