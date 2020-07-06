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    06.07.2020 - 00:00 | | AKHİSAR DHA

    Bıçak sırtı derbi

    Bıçak sırtı derbi

    Üst üste galibiyetlerle Süper Lig iddiasını yeşerten Akhisarspor, bugün 32. haftanın kapanış sınavında Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u konuk edecek. Akhisar Stadı’ndaki maç 20.00’de başlayacak.

    TFF 1. Lig’de son olarak Ümraniyespor ve İstanbulspor’u yenerek Süper Lig iddiasında elini güçlendiren Akhisarspor, bugün ligde iddiası kalmayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u evi Spor Toto Akhisar Stadı’nda ağırlayacak. Saat 20.00’deki mücadele, koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında yine seyircisiz oynanacak. Maçı ise Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Akhisarspor’da Rotman ve Musa Nizam’ın dönmesiyle cezalı futbolcu kalmazken Muhammet Reis, Alperen, Hasan Ali ve Ergin’in sakatlıkları var. Akigo 7 takımlı kıran kırana bir Süper Lig yarışının yaşandığı ligde son virajlara ilk 2 hattının 3 puan gerisinde, 51 puanla 5. sırada başladı. Koronavirüs testi takımdan Burhan, Ergin ve Vrsajevic’le birlikte pozitif çıktığı için Altay ve Ümraniye maçlarını kaçırıp 14 günlük karantina süreci sonrası İstanbul’da sahalara dönen Teknik Direktör Yılmaz Vural, kazanmayı sürdürerek, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.

    Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayıÇankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.
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