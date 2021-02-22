BİST1.5600.90EURO8.490.36USD6.97-0.06ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Biri hukuk diğeri ise ceza davasına bakıyor!
    ABONE OL
    22.02.2021 - 00:02 |

    Biri hukuk diğeri ise ceza davasına bakıyor!

    ADALET Bakanlığı’nca hayata geçirilen arabuluculuk ve uzlaştırma ile birlikte hem yargının yükü hafiflerken hem de vatandaşlar oldukça kısa sürede çözüme kavuşuyor.

    Biri hukuk diğeri ise ceza davasına bakıyor!

    Arabuluculuk ve uzlaştırma kavramlarını birbirlerine karıştırmamak gerektiğinin altını çizen Uzlaştırmacı Adnan Kervan, “Arabuluculuk hukuk uzlaştırmacılık ise ceza davalarında karşımıza çıkıyor. Bu yıl uzlaştırmacılık sınavı daha zor” dedi. Arabuluculuğun zorunlu ve ihtiyari olarak ikiye ayrıldığını belirten arabulucu Emel Nazlı ise “Adliyelerdeki arabuluculuk bürosundan arabulucu talep ediliyor” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Sıradaki Haber