Biri hukuk diğeri ise ceza davasına bakıyor!

Arabuluculuk ve uzlaştırma kavramlarını birbirlerine karıştırmamak gerektiğinin altını çizen Uzlaştırmacı Adnan Kervan, “Arabuluculuk hukuk uzlaştırmacılık ise ceza davalarında karşımıza çıkıyor. Bu yıl uzlaştırmacılık sınavı daha zor” dedi. Arabuluculuğun zorunlu ve ihtiyari olarak ikiye ayrıldığını belirten arabulucu Emel Nazlı ise “Adliyelerdeki arabuluculuk bürosundan arabulucu talep ediliyor” diye konuştu.