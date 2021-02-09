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    09.02.2021 - 00:01 | | Berke Mankır Milliyet

    Bodrum rakiplerini Ozan’la ‘Sol’luyor

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste 5. galibiyetini evinde 1922 Konyaspor’u 5-2’lik farklı bir skorla yenerek alıp Play Off yarışını sürdüren Bodrumspor’da 4 gol birden atan Ozan Sol, tüm profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumunda.

    Bodrum rakiplerini Ozan’la ‘Sol’luyor
    Berke Mankır Milliyet

    Bu sezon Karabükspor randevusundan sonra ikinci kez bir maçta 4 gol atarak takımına yine galibiyeti getiren 27 yaşındaki forvet, toplamda 21 gole ulaştı.

    Takımını sırtladı

    Türkiye’deki 4 profesyonel ligde yer alan tüm futbolcular arasında en golcü isim olan Ozan’a yalnız 17’şer gol atan Süper Lig’deki Atakaş Hatayspor’un yıldızı Boupendza ve Beyaz Grup’ta Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş yanaşabildi. Sezon başında uzun süre düşme hattında yer aldığı ligde Ozan’ın müthiş performansıyla çıkış yapan Bodrumspor, son 10 maçta namağlup 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bodrum, 38 puanla Play Off hattının yalnız 1 puan gerisinde yer alıyor.

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