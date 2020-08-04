Bornova Belediyesi betonunu üretiyor

Kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla projeler üreten Bornova Belediyesi, Fen İşleri Şantiyesi’ndeki Beton Santrali’ni işler hale getirdi. Atıl durumdaki tesis sayesinde başta yol ve kaldırımlar olmak üzere fiziki yatırımlar için önemli bir kalem olan beton maliyetini en az yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Mustafa İduğ, şöyle konuştu:

“Santralimizde günlük 100-120 metreküp arası beton üretilmeye başlandı. Piyasadan metreküpünü ortalama 223 liraya aldığımız betonun bize maliyeti 96 buçuk liraya gelecek. Yıllık ortalama 5 bin metreküp beton ihtiyacı göz önüne alındığında bir yıl için 1 milyon 115 bin lira olan maliyet 482 bin 500 liraya inecek ve 632 bin 500 liratasarruf edilmiş olacak. Buradan sağladığımız tasarrufu başka alanlara yönlendireceğiz, vatandaşlarımız ihtiyacı olan yeni yatırımların önünü açacağız.”