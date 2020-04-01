"Bu şehir futbolsuz kalamazdı"

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Koronavirüs nedeniyle liglere verilen aranın ardından bir üst lige çıkma yarışına ara veren Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sağlığın önemine dikkat çeken Başkan Aktan, “Bütün dünya çok büyük bir sıkıntıdan geçiyor. O yüzden biz de gelişmeleri bekliyoruz. Evimizde kalıyoruz ve sporcularımıza da aynı tavsiyelerde bulunuyoruz. Ne yazık ki bu sıkıntı 2-3 ay daha devam edecek” diye konuştu.



“Birlikte başaracağız”



Kulüp olarak yeni yapılanmalarıyla ilgili konuşan Başkan Aktan, “Manisa BŞB olarak faaliyetlerimize devam ediyorduk ve 13 farklı branşımız vardı. Bunlardan bir tanesi de futboldu. Bölgesel Amatör Lig’den, profesyonel lige çıktıktan sonra yavaş yavaş altyapımızı, tesislerimizi, kurumsal olarak tamamlamak için hiç acele etmedik biz. Manisa futbolunun mevcut durumu bizim bazı yönlere gitmemize neden oldu. İlk önce altyapımızı ve tesislerimizi oluşturduk. Manisa’nın özellikle Büyükşehir olmasından dolayı, futbolsuz kalamayacağı düşüncesiyle sportif anlamda da Manisa’yı belli bir yerlere getirme düşüncesi oluştu” dedi.



“Süper Lig’i hedefliyoruz”



Orta vadede planlar yaparak ekonomik adımları bilinçli attıklarını belirten Aktan, “İnsan kalitesi açısından da kulübümüze çok değerli insanlar ve çalışanlar kazandırmaya baktık. Sadece Manisa futbolu için değil, Türk futbolu için de güzel şeyler yapıyoruz. Bizim hedefimiz belli. Biz, Süper Lig’i hayal ediyoruz, hedefliyoruz” dedi.



“15 bin kişilik stat yapacağız”



Manisa’ya yeni stadyum kazandırmak istediklerini belirten Başkan Aktan, “Stadyumla ilgili bir çalışma yaptık. Spor Bakanımızla görüştük. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’le beraber olarak yürüttüğümüz bir çalışma var. Biz kulüp CEO’muz Levent Devrim ile yurt dışında da çok dolaştık. Avrupa ülkelerine gittik. Altyapılarına ve stadyumlarına baktık. Şehrin içinde yaşanabilir bir stadyum yapmak istiyoruz. 15 bin kişilik bir stadyum yapmayı hedefliyoruz” dedi.