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    22.11.2020 - 00:04 |

    Buca’nın dönüşümünde işbirliği

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, AK Parti ilçe başkanı olan Hakan Kalfaoğlu’nu ziyaret etti.

    Buca’nın dönüşümünde işbirliği

    Yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini ileten Kılıç, olası bir depreme karşı Buca’da hep birlikte önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Görüşmenin gündemini İzmir depremi oluşturdu. Olası yeni bir İzmir depreminde Buca’nın riskli yapılara sahip olduğu ifade eden Başkan Kılıç, kent genelinde kentsel dönüşüm hamlesi başlattıklarını söyledi. Kentsel dönüşümün yanı sıra eski Buca Stadı alanının meydan olarak değerlendirilip vatandaşların toplanma alanı olarak düzenlenmesi yönündeki çalışmalarına destek isteyen Kılıç, depreme karşı siyaset gözetmeksizin işbirliği çağrısı yaptı.

    Başkan Kılıç’ın görüşlerine destek veren Kalfaoğlu da, Buca için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

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