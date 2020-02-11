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    HaberlerEge Haberleri Bülent Zeren unutulmadı
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    11.02.2020 - 07:00 |

    Bülent Zeren unutulmadı

    Türkiye’nin en önemli spor hekimlerinden biri olan, Karşıyaka’nın efsane ismi Op. Dr. Bülent Zeren, ölümünün birinci yıldönümünde Doğançay Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Onun bıraktığı her şey bize emanet. Karşıyaka, daima gururla adını yaşatacak ve manevi mirasına sahip çıkacaktır” dedi

    Bülent Zeren unutulmadı

    Karşıyaka sevdası ve spor hekimliğiyle Karşıyaka camiasının efsane isimlerinden olan Op. Dr. Bülent Zeren, vefatının birinci yıl dönümünde Doğançay Mezarlığı’ndaki mezarı başında gerçekleşen törenle anıldı. Zeren’in Karşıyaka’nın en önemli değerlerinden biri olduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bülent Zeren benim de 20 yıldır tanıdığım ve yan yana ameliyatlar yaptığım, çok değerli bir insandı. Onun bıraktığı her şey bize emanet. Karşıyaka daima gururla adını yaşatacak ve manevi mirasına sahip çıkacaktır. Bülent ağabeyimizi, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde büyük özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz” dedi.

    ‘O, vefa adamıydı’

    Bülent Zeren’in vefatının ardından, başkanlığını yaptığı Karşıyaka Spor Adamları Derneği’nde (KARSAD) bayrağı devralan Ahmet Diker de, “Bülent ağabeyi anlatacak kelime bulamıyorum. O vefa adamıydı, o sporcuların dostuydu, o gerçek bir Karşıyaka sevdalısıydı. Onu çok özlüyoruz. Bizlere emaneti olan adını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Sağlığında çok önem verdiği ve büyük emeklerle kendine ait konutta Ekrem Güçsav’la kurduğu, yüzlerce Karşıyakalı’nın anılarının sergilendiği, “Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi’nin kapılarının Karşıyakalılara tekrar açılması en büyük dileğimizdir” diye konuştu.

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