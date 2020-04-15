Buruk kutlama

Burhaniye ve Edremit’te Atatürk’ün gelişinin 86. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. Her yıl 13 Nisan’da Atatürk’ün Burhaniye’ye gelişinin görkemli törenlerle kutlandığı Burhaniye’de, bu yıl salgından dolayı sadece çelenk töreniyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Garnizon Komutanı Top. Bin. Mustafa Kıraç tarafından Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Başkan Deveciler, “Ümit ediyorum ki, gelecek yıl yapacağımız kutlamalar bu yılında heyecanıyla katlanarak daha da coşku ve heyecanla kutlanacak” dedi. Edremit’te de Şehir Hamdibey Meydanı’nda düzenlenen törende sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ilçemizi ziyaretinin 86. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle sade bir törenle kutladığımız bugünü önümüzdeki yıllarda halkımızla birlikte kutlayacağız” diye konuştu.