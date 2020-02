TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Manisa FK, Sarıyer deplasmanından muhteşem geri dönüşüyle maçı 3-2 kazandı ve puanını 53’e çıkardı. Bu hafta evinde şampiyonluk maçı niteliğinde olan lider Samsunspor’u ağırlayacak siyah beyazlıları değerlendiren yazarlarımız, “Artık hataya yer yok. Ligin kaderi bu hafta belirleniyor” dedi





Bülent Buda: Muhteşem geri dönüş. İki farkla geriden gelip üç gol üretmek, buna kelimeler yetmez. Skoru düzeltme, öne geçme isteği. Takım olma, inanç duygusunun var oluşunu belgeliyor. Hafta sonu büyük kapışma. Bu beklemeye yürek dayanmaz. Samsun’la burun farkıyla soluksuz yarış, ligin bitimine kadar sürecek. Biraz erken olacak ama bence bu iki takım da öyle ya da böyle bir biçimde sezonun bitiminde bir üst lige çıkacaklar. Cihat Hoca, bu duygu birikimini üst düzeyde yaşamış olan bir futbol adamı. Lütfen sezonun son dakikasına kadar heyecanını, tutkusunu hiç tüketmeyen bir takım olarak kalın. Başarının temel etkeni bu olacaktır.



Fatih Tanfer: Geçen hafta Manisa FK’da göreve getirilen Cihat Arslan ile perşembe akşamı Sarıyer deplasmanı öncesi sohbet ettik. Kendisi Sarıyer’in formundan ve maçın zorluğundan bahsetti. Ligi maç maç düşünmenin gerektiğini belirtti. Ben de mutlu oldum ve “Başarı hazırlıklı akıldan yanadır” sözünü çok severim. Hoca hakikaten hazırlıklı ve inançlıydı. Pazar günü Sarıyer karşısında 2-0 mağlup duruma düştü. Attığı 3 golle de 3 puanı aldı. Bunun adı “Muhteşem geri dönüş” olmalıdır. Sarıyer maçı kaybedilseydi, bu hafta evlerinde oynayacakları Samsunspor maçının önemi azalacaktı. Manisa FK, Sarıyer maçını kazanarak, “Ben buradayım” dedi. Elbette bu haftaki maç çok zor olacak. 3 puanı almanın şartları, cesaret, inanma ve sinirlere hakim olmadır. Cumartesi günü Manisa’da futbol adına renkli bir gün yaşanacak.



Mehmet Demirtaş: İşte takım ruhu, işte kazanma arzusu, işte şampiyon takıma yarışır bir mücadele. Durgun, kötü ve de umutsuz giden maçta, Sinan Kurumuş oyuna girdi ve maçı kazanmada çok önemli bir paya sahip oldu. Maçın ilk dakikalarında istediği oyunu oynayamayan Manisa FK vardı sahada. Ancak, bir değişiklikle maçın kaderi değişti. Bence bu maç, şampiyonluğun habercisi bir maçtı. Sırada Samsunspor ile oynanacak sezonun oyunu var. Her şey yeniden başlıyor. Müthiş, kelimelerle ifade edilemeyecek karşılaşma için şimdiden heyecan sardı bile. Umarım ki gülen taraf Manisa ekibi olur. Şunu dile getirmeden yazımı noktalamak istemiyorum. Kırklarelispor mücadelesinde protokol tribününde yaşanan olaylar, bu hafta Sarıyer deplasmanında yeniden yaşandı. Manisa FK yönetimi bu tarz olayların son bulması adına uğraş verdikçe rakipler aksi yönde hareket ediyor. Bu karşılaşmayı aileler, çocuklar, kadınlar takip ediyor. Onlara bu şekilde mi örnek olacağız? Futbol bu mu? Küfür ederek takıma destek mi olunuyor? Nedir bu kin? Artık böyle olayların gündeme gelmemesi gerekiyor.



Karşıyaka’nın ayak sesleri



Bülent Buda: Hava koşulları bizim gibi ılıman iklim çocuklarını zorluyor. Ama onlar takım olma, aidiyet duygusuyla zor koşulları aşma isteğinin bilinciyle yarışıyorlar. Kazanma isteğini en üst düzeye taşımayı biliyorlar ve de kazanıyorlar. Yarışın içinde kalmanın coşkusunu, heyecanını anlamlı mücadeleleriyle alanda sergiliyorlar. Onlar birlikte oynayarak mutluluğa ulaşmanın heyecanı içindeler. Tüm Karşıyaka bu genç adamların arkasına geçsin.



Fatih Tanfer: Karşıyaka’nın, 1877 Alemdağspor’u deplasmanda 2-1 yenip beşinci sıraya yerleşmesi, önemli bir başarıdır. Yürümekte bile zorluk çekilen bir zeminde alınan bu galibiyet, Karşıyaka’nın gençlerinin ne kadar inançlı olduğunun bir göstergesidir. Namık’ın golüyle öne geçiyor, 73. dakikada rakip Eser’in penaltı golüyle durumu 1-1 yapıyor. Doğukan 89. dakikada bu sefer penaltı golüyle Karşıyaka’yı 2-1 öne geçiriyor. 90+4’de Alemdağ yine penaltı kazanıyor. Topun başına yine Eser geçiyor. Kaleci Erdoğan penaltıyı kurtarıp maçın kahramanı oluyor. Burada son 17 dakikayı anlatırken bile insan heyecanlanıyor. Karşıyaka gençleriyle her geçen gün adım adım zirveye doğru yürüyor. Hem çok çalışarak hem kendilerini hem de oyunlarını geliştiriyorlar. Ancak bu hafta rakiplerinin de aldığı sürpriz galibiyetler sonrası Play Off yarışı herkes için zorlaştı. Ancak ben Karşıyaka’nın bu kararlılığı ve mücadele gücüyle önce Play Off’a kalacağına bütün kalbimle inanıyorum. Tebrikler takım. Alkışı hak ediyorsunuz.



Mehmet Demirtaş: Karşıyaka’nın gençleri, bu hafta da çok değerli bir deplasmandan 3 puanı mücadele ederek söküp aldı. Üstelik kolay bir maç değildi. Zemin deseniz buz ve karla kaplıydı. Futbol adına zor şartlar vardı. Fakat, Karşıyakalı gençler yürekleriyle ısıttılar sahayı. Maç sonrası soğukta kendilerini desteklemeye gelen cefakar taraftarları ile kar oynayarak galibiyeti kutladılar. Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Böyle devam çocuklar!



UŞAK 4 KÖŞE





Bülent Buda: Keyifli bir skor. Dört gollü farklı galibiyet takımın moralini, özgüvenini geliştirir. Epeydir böylesine farklı bir galibiyetin sevincini yaşamamışlardı. Bundan sonrasını bu itici güçle ciddiye alırlarsa haftaya bir deplasman galibiyetiyle dönerler Uşak’a ve seri galibiyetlerin sürecini başlatabilirler. Neden olmasın? Bütün mesele istemek.

Fatih Tanfer: Uşakspor, Sivas Belediye’yi, golcüsü Kadir Arı ve Yaser Yıldız’ın ikişer golüyle 4-0 yendi ve puanını 28’e çıkararak 11. sıraya yerleşti. Elazığspor’un deprem felaketi nedeniyle bu yıl ligden çekilmesi sonrası bu gruptan iki takım düşeceği için bence alt sıralarla ilgisini kesti. Play Off olur mu? 8 puanlık fark var neden olmasın? Uşakspor’un fikstür avantajı olduğuna inanıyorum. En önemlisi de Sivas Belediyespor maçında göründü ki sağlam bir takım karakterleri de var.



Mehmet Demirtaş: Uşakspor’u 4 golle aldığı net skordan dolayı tebrik ediyorum. İnanarak çıktıkları mücadelede harika bir sonuca imza attılar. Hedeflerinden şaşmamak adına güzel bir galibiyetti. Tüm oyuncuları tek tek tebrik ediyorum.



Play Off’a odaklan Nazilli Belediyespor



Bülent Buda: Her sene aynı film. Bunu yaşamak insanın canını sıkar. Sıradanlaşır, monotonlaşır her şey. Hafta içi idman boykotu, ardından alt sıralardaki bir takımla deplasman maçı. Skordan belli ki tatsız tuzsuz bir maç. Her yıl aynı şeyler. Nazilli gibi futbolu seven, tutkulu bir yöreye yakışmayan gel gitler, savrulmalar. Sevimsiz şeyler. Nazillispor’u yönetenler olaya ya da sorunlara daha ciddi yaklaşırlarsa fena olmaz.



Fatih Tanfer: Nazilli, deplasmanda Altındağ Belediyespor’dan aldığı beraberlikle toplam puanını 34’e çıkardı. Karacabey Belediyespor’un ikinciye 13 puan fark attığı düşünülürse, futbol mucizesi olmazsa şampiyonluğun en büyük favorisi. Buradaki yarış tam tabiriyle inanılmaz. İkinci Nevşehir Belediye ile 10. Osmaniyespor arasında 5 puan fark var. Bugün Play Off yarışı içerisinde olan Nazilli Belediyespor, lig sonunda ilk 5’e girmek istiyorsa daha dirençli, bilinçli oynayıp bu yarışın içinde olmalıdır.



Mehmet Demirtaş: Sezonun hemen başında, şampiyonluk yaşayacağına inandığım Ege takımlarının başında kuşkusuz Nazilli geliyordu. İyi oynuyorlar, galibiyet alıyorlardı. Artık bizi heveslendiren, heyecana sürükleyen bir ekip izleyemiyoruz. Zirve yarışında makas iyice açıldı. Her şeyi bir kenara bırakalım. Kilometre fark etmeksizin takımını destekleyen taraftarı bu kadar üzmeye kimsenin hakkı yok.



Kasaba, ışığı gördü



Bülent Buda: Turgutlu’dan çok uzaklarda Ağrı. İklim farkı büyük. Soğuk, ayaz, kar, uzun ve yorucu bir yolculuk. Bu yorgunluğun üstüne galibiyeti kutlamak ödevdir. Böylesine sorunlu koşullardan 3 puanla çıkmak gerçek bir başarı ve sevinç nedenidir. Artık bu moralle seri galibiyetlere girişebilirler. Öylesine söylenmiş sözler değil bunlar. Bütün sorun, kalitelerinin farkında olmaları. O bilince vardıklarında bu ligde yenemeyecekleri takım yoktur.



Fatih Tanfer: Kasaba, Ağrı deplasmanında golcüsü Onur Garip’in 5. dakikada attığı golle 3 puanı aldı. Bence, geçen haftaki Kocaelispor galibiyetini taçlandırdı. Puanını 38’e çıkardı ve 2. sıraya yerleşti. İki haftadır kaybeden lider Kocaelispor’la puan farkı 8’e indi. Oynanacak birçok maç olduğu düşünülürse şampiyon olarak çıkma şansı için artık maçları kazanmak zorunda. Asıl problem, Play Off potasındaki 4 takım arasına girebilmek için tam 9 takım mücadele ediyor. İnanılmaz bir yarış var.



Mehmet Demirtaş: Kasaba, müthiş sonuçlara devam ediyor. Bir dönem istedikleri sonuçları elde edememişlerdi, iyi oynasalar da sonuç alamıyorlardı. Oynadıkları iyi oyunu skora da yansıtmaya başladılar. Kaliteli ayaklardan kurulu bir ekibe sahipler. Lideri evinde devirdikten sonra Ağrı gibi zor ve uzak deplasmanda çıkarılan 3 puan tarifsiz. Harika gidiyorlar. Aman nazar değmesin! Cüneyt Hoca önderliğinde sezon sonu şampiyonluklar içinde görmeyi istiyoruz.



Fırtına, adım adım zirveye



Bülent Buda: Sıralamada önündeki takıma, onların sahasında üç atıyorsa Ci Group Buca, takım olma bilincine ulaşmış, rakiplerinin korkulu rüyası olma aşamasına varmış sayılır. Harika, istikrarlı bir süreçten geçiyorlar. Öyle görünüyor ki biraz erken gibi gelecek ama bu takım böylesine tutkulu, coşkulu yapısıyla üst lige çıkacak takımlar arasındadır. Ve de bu karakteriyle korkulu rüya olma konumunu sürdürecek ve bu süreci başarıyla geçecektir. Harika gidiyorlar. Beklentimiz ligin son maçına kadar bu duruşlarından ödün vermeden başarıya ulaşmalarıdır.



Fatih Tanfer: Futbolun her anı, umut ve heyecan doludur. Ligin son maçında son düdüğe kadar bu bitmez. İşte Ci Group Buca. Birinci yarıdaki istenmeyen sonuçların alınmasıyla öncelikle Play Off’tan uzaklaştılar. Kısacası ilk yarının sonundaki karamsar tablo yavaş yavaş dağılıyor. Buca, ikinci yarıyla birlikte üçüncü deplasman galibiyetini Aksaray Belediyespor’dan aldı ve puanı 36’ya çıkarıp beşinci sıraya yerleşti. Bu asla tesadüf değildir. Berabere kalınan Erzincan maçı sonrası yorumumda, “Asla yenilgiyi kabul etmeyen, doğru oynayan bir Buca”ydı. Bu maçta da Teknik Direktör Ersin Aka, çok doğru bir maç planı yapmış ve sahada oyuncuları da bu planı doğru bir biçimde uygulayınca bir sorun kalmadı. En önemlisi de üretkenlik adına çok etkiliydiler. Düşüncemi tekrarlamak istiyorum. Ci Group Buca Play Off’a kalmalı ve taraftarını da sevindirmelidir.



Mehmet Demirtaş: Buca, ligin ikinci yarısında müthiş bir atak yaptı. Play Off yarışındaki rakiplerinden Aksaray karşısında üstelik deplasmanda iyi bir mücadele ortaya koydu. Adeta rakibini sahadan sildi. İzmir’e yakışan bir takım oldular. Ara transfer dönemi nedir, bu dönemde transfer nasıl yapılır sorularına cevap niteliğinde geçirdiler ara dönemi. Aldıkları isimler sanki senelerdir bu takımda oynuyor gibi. Kısa sürede uyum sürecini atlatıp direkt katkı sağladılar. Buca’yı bu haliyle çok beğendik. Böyle devam etmelerini diliyorum.