Büyükşehirden kırsal mahalleye destek

2.5 kilometre uzunluğundaki yolda zemin iyileştirme, temel malzeme serimi ve son olarak sıcak asfalt çalışmaları yapılacak. Mahalle Muhtarı Ali Küçük, “Yapılan çalışma hepimizi mutlu etti. Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu bir dediğimizi iki etmiyor. Teşekkür ediyoruz” dedi.