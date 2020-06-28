Büyükşehirden kırsal mahalleye destek

2.5 kilometre uzunluğundaki yolda zemin iyileştirme, temel malzeme serimi ve son olarak sıcak asfalt çalışmaları yapılacak. Mahalle Muhtarı Ali Küçük, “Yapılan çalışma hepimizi mutlu etti. Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu bir dediğimizi iki etmiyor. Teşekkür ediyoruz” dedi.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.