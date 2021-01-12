Büyümek isteyen borsaya açılsın

Toplantının açılışında konuşan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Akdaş, sıfırdan gelip bugün son derece büyük bir sanayi tesisini ülkemize kazandırdı. Son olarak firmasını da halka arz etti” dedi. Hem iş yaşamının dönüm noktalarını hem de yakın zamanda borsaya açılan firmasının yürüttüğü halka arz çalışmalarını anlatan Akdaş ise, şöyle konuştu:

Beş firma hazırlanıyor

“2019 yılının Ağustos ayında halka arzımız gerçekleşti. 3 liradan hissemizi sattık, bugün o hisseler 11.15 lira oldu. Halka arz konusunda küçük yatırımcı özellikle 2020 yılında borsaya girdi. Borsadaki yatırımcı sayısı 2 buçuk milyona ulaştı. Pandemide 1 milyon 300 bin yeni yatırımcı girdi. Bu anlamda borsaya açılmak firmalar için büyük avantaj sağlıyor, büyümeye ve gelişmeye imkan sağlıyor.”

İzmir’de en az 5 firmanın daha borsaya açılmaya hazırlandığını sözlerine ekleyen Akdaş, “Konjonktür bunu da destekliyor. Firmalar borsaya açılınca yönetimi kaybedeceğini sanıyor, aslında tam tersi, firmaya ortak alıp yönetim sizde kalmış oluyor. Halka arz, büyüme için çok önemli” ifadelerini kullandı.