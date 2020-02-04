04.02.2020 - 07:00 |
Çamlaraltı Koleji’nden öğrencilere çağrı
İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, çağın gereklerine uygun olarak modernize edilmiş eğitim müfredatıyla; mühendislik, mimarlık, tıp, eczacılık gibi bölümleri hedefleyen öğrencileri bekliyor.
İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, çağın gereklerine uygun olarak modernize edilmiş eğitim müfredatıyla; mühendislik, mimarlık, tıp, eczacılık gibi bölümleri hedefleyen öğrencileri bekliyor. 15 Şubat’ta Ortaokul ile Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerine yönelik bir bursluluk sınavı gerçekleştireceklerini de dile getiren Müdür Egemen Ercan, “Fen lisemiz, LGS’de yüzde 1 ile yüzde5 arası dilime giren başarılı öğrencilerden oluşuyor. Daha çok öğrenciye ulaşmayı hedeflediğimiz için bu yıl lise öğrencilerine de burs imkanı sunacağız. Yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar değişen oranlarda başarı bursları vereceğiz” diye konuştu.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.