Çamlaraltı Koleji’nden öğrencilere çağrı

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, çağın gereklerine uygun olarak modernize edilmiş eğitim müfredatıyla; mühendislik, mimarlık, tıp, eczacılık gibi bölümleri hedefleyen öğrencileri bekliyor. 15 Şubat’ta Ortaokul ile Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerine yönelik bir bursluluk sınavı gerçekleştireceklerini de dile getiren Müdür Egemen Ercan, “Fen lisemiz, LGS’de yüzde 1 ile yüzde5 arası dilime giren başarılı öğrencilerden oluşuyor. Daha çok öğrenciye ulaşmayı hedeflediğimiz için bu yıl lise öğrencilerine de burs imkanı sunacağız. Yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar değişen oranlarda başarı bursları vereceğiz” diye konuştu.