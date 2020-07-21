Can dostlara modern yuva

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Satın alma sahiplen” sloganıyla sokak hayvanları için Avrupa standartlarında merkez kuruyor. Bornova Gökdere Mahallesi’ndeki Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’nin temelini atan Başkan Tunç Soyer, “Tüm canlıların yaşama hakkı vardır. Hayvanların, insandan daha aşağıda bulunan varlıklar olmadığını, hissedebilen canlılar olduğu, acıyı tıpkı bizler gibi yaşadığını ve hakları olduğunu kabul etmeliyiz. Bireysel olarak kendi yaşantımızda bu gerçeği idrak edersek, toplumu da değiştirebiliriz. Umuyor ve inanıyorum ki temelini attığımız merkezimiz ve can dostlarımız ile ilgili yürüttüğümüz diğer tüm çalışmalar, bu farkındalığın gelişmesine önemli katkılar sunacak. Hem sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç dostları tedavi etmeyi hem de onları insanlarla ortak bir alanda buluşturarak aralarında etkileşim sağlamayı amaçladık” dedi.

Maliyeti 20 milyon lira

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise konuşmasında yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra ilçeye can dostlar için kazandırılacak beş yıldızlı tesis için Başkan Soyer’e teşekkür etti.

Yaklaşık 37 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek ve bin 500 köpeğe yuva olacak merkez, 2021’in Temmuz ayında tamamlanacak ve 20.6 milyon liraya mal olacak. İlave barınaklarla tesisin kapasitesi 3 bin köpeğe kadar çıkarılabilecek. Merkez, köpeklerin psikolojisi düşünülerek yeşil alan odaklı oluşturulacak. İdari birimlerin de yer alacağı merkezde eğitim amaçlı seminer ve atölye çalışmalarına ilişkin mekanlar inşa edilecek.