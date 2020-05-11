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    11.05.2020 - 00:09 |

    Çare oyunda

    Çare oyunda

    İEÜ’den Dr. Gazihan Alankuş, evde sıkılmadan zaman geçirmenin yollarını arayan binlerce kişinin oyunlara yöneldiğini ifade etti, “Oyun indirmeleri yüzde 30, harcanan para da yüzde 60 oranında arttı” dedi.

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gazihan Alankuş, koronavirüs sürecinde televizyona takılan oyun konsolları ve bilgisayar oyunlarında harcamaların arttığına dikkat çekti. Alankuş, evde sıkılmadan zaman geçirmenin yollarını arayan binlerce kişinin çareyi oyunda bulduğunu söyledi. Alankuş, “Koronavirüs nedeniyle konsol ve bilgisayar oyunlarında yapılan harcamalarda, mobil oyunlara kıyasla daha yüksek bir artış gözlemlendi. Oyun ve e-spor ajansı Next in Game’in ‘Global karantina günlerinin oyun dünyası üzerinde etkileri’ raporunda, geçen yıla göre oyun indirmelerinin yüzde 30, video oyunlarına harcanan paranın da yüzde 60 arttığı belirtildi” dedi.

    1 milyar dolar

    Alankuş, insan psikolojisine uygun oyunların daha çok ilgi gördüğünü vurguladı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Statista.com’un raporuna göre salgın hastalıklarla ilgili olan ‘Plague Inc’ adlı oyunun satışlarında geçen yıla göre yüzde 123 artış gözlemlendi. Sadece oyunculara değil, bütün insanlara hitap eden ‘Animal Crossing: New Horizons’ isimli oyun da ciddi satış rakamlarına ulaştı. Japonya’da, 1.88 milyon fiziksel kopyasının satılmasıyla yeni bir rekor kırdı. Ülkemizde, yüksek potansiyel göstererek oyun üreten şirketler bulunuyor. 2020 sonu itibariyle Türkiye oyun pazarının 1 milyar doları aşması bekleniyor.”

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