Çiğli Tramvayı ihaleye çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Çevreci, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri olan tramvay hattı Çiğli’ye uzanıyor. Tramvayı’nın yapım ihalesine çıkmak için beklenen Cumhurbaşkanlığı onayının da gelmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 28 Temmuz’da ihaleye çıkıyor.

İhale tarihini sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Tunç Soyer, “Kent içi trafiği nefes alacak” dedi. Yıl sonunda başlaması planlanan tramvay inşaatı 2 yılda tamamlanacak. 14 istasyondan oluşacak 11 kilometrelik güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayarak Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne, Çiğli İZBAN Durağı’na ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne, Ata Sanayi ile Katip Çelebi Üniversitesi’ne ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı.

32.6 kilometre

2017 yılında 8.8 kilometrelik Karşıyaka hattını devreye sokan Büyükşehir, 2018’de 12.8 kilometrelik Konak hakkını ekledi. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesiyle tramvay hatlarının uzunluğu 32.6 kilometreye ulaşacak.