Çocuk korosundan konser...

Hastanenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan klipte, “Gelin çocuklar dünyaya biz de bir mesaj verelim” şarkısı seslendirildi. Koro Şefi ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş, “Evde kalmamız konser veremeyeceğimiz anlamına gelmiyor düşüncesiyle bu yılki konserimizi çevrimiçi verdik” dedi.