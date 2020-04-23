23.04.2020 - 00:02 |
Çocuk korosundan konser...
Medical Park İzmir Hastanesi Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıldönümünü evde hazırladıkları bir video kliple kutladı.
Hastanenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan klipte, “Gelin çocuklar dünyaya biz de bir mesaj verelim” şarkısı seslendirildi. Koro Şefi ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş, “Evde kalmamız konser veremeyeceğimiz anlamına gelmiyor düşüncesiyle bu yılki konserimizi çevrimiçi verdik” dedi.
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