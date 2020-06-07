Çocuklar resmetti

Belediyenin çevre dostu kuşaklar yetiştirmek için ‘Doğa için çiz’ temasıyla düzenlediği etkinlikte çevre sorunlarına vurgu yapan çocuklar, herkesi çevre konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. Festival alanında, açık havada düzenlenen etkinlikte sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı gibi kurallara uyulması için gerekli önlemler alındı.