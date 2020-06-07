07.06.2020 - 00:01 |
Çocuklar resmetti
Gaziemir Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlediği etkinlikte, belediyenin çocuk kursiyerleri çevre sorunlarını konu alan resimler yaptı.
Belediyenin çevre dostu kuşaklar yetiştirmek için ‘Doğa için çiz’ temasıyla düzenlediği etkinlikte çevre sorunlarına vurgu yapan çocuklar, herkesi çevre konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. Festival alanında, açık havada düzenlenen etkinlikte sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı gibi kurallara uyulması için gerekli önlemler alındı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.