Çocuklara puset

Bornova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 6 engelli vatandaşın ve ailelerinin yüzünü güldürdü. Engelliler Günü kapsamında ortopedik engelleri bulunan 3 bebeğe özel puset hediye edildi, 3 vatandaşa da akülü sandalye bağışında bulunuldu. Bebeklerin pusetlerini Başkan Mustafa İduğ, Bornova Kızılay Başkanı Cemil Kurkut ile birlikte teslim etti. Nefes alıp veren her canlının birer engelli adayı olduğunu belirten Başkan İduğ, “Bütün çabamız, gayretimiz engellilerimizin önündeki sorunları kaldırmak, onların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak” şeklinde konuştu.