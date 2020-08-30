Çocuklarda görme bozukluğuna dikkat!

3 yaşına kadar en az bir kez olmak üzere, sonraki yaşlarda da 2 yılda bir göz muayenesi yaptırılması gerektiğini anlatan Asena, okula başlamadan önce de çocuklarda göz muayenesinin tekrarlanması gerektiğini ifade etti. Kimi çocukların okulda öğretmenlerinin uyarısıyla muayeneye geldiğini açıklayan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Göz sağlığı, çocuğun bedensel gelişiminin yanı sıra, eğitim hayatı açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü, öğrenmenin yüzde 80’i görme duyusuyla sağlanıyor. Özellikle göz tembelliğinin okul öncesinde belirlenmesi gerekiyor. Bazen çocuklardaki göz sorunları, okulda öğretmenlerinin dikkatiyle ortaya çıkıyor ve o sayede muayeneye geliniyor. Halbuki, göz tembelliği 8-9 yaşından sonra giderilemeyen bir bozukluktur. Düzenli göz muayenesi ve erken tanı, bu açıdan önem taşıyor” diye konuştu.