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    10.11.2020 - 18:06 | | DHA

    Çocuklarının gözü önünde öldürülmüştü! Cinayette flaş gelişme

    Zonguldak'ta, simit fırını işletmecisi Şaban Köroğlu'nun (43) çocuklarının yanında silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili başka fırının sahibi C.B. ile oğlu S.B. gözaltına alındı.

    Çocuklarının gözü önünde öldürülmüştü! Cinayette flaş gelişme

    Olay, 14 Ekim'de, Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Simit fırını işleten Şaban Köroğlu, alışveriş yaptıktan sonra 2 çocuğuyla eve dönerken, silahlı saldırıya uğradı. Çocuklarının gözü önünde vurulan Köroğlu, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Olayla ilgili başka simit fırınının sahibi C.B. ve oğlu S.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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