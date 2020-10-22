Cumhuriyet turu

Bugüne kadar düzenlediği etkinliklerde 25 bin kilometre yol yapan Kotluk, son hazırlıklarını tamamlayarak Cumhuriyet Meydanı’ndan Anıtkabir’e doğru pedal çevirmeye başladı. Koltuk, “Bu etkinliğimizi aziz şehitlerimize ve gazilerimize saygı ve minnet borcu olarak yapıyorum” diye açıklama yaptı.