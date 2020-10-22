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    22.10.2020 - 00:01 |

    Cumhuriyet turu

    “18 Mart Çanakkale şehitlerine saygı” adı altında daha önce Adana’dan Çanakkale’ye bisikletiyle giden İzmirli gezgin Orhan Kotluk, Cumhuriyet’in 97. yıl dönümünü de unutmadı.

    Cumhuriyet turu

     Bugüne kadar düzenlediği etkinliklerde 25 bin kilometre yol yapan Kotluk, son hazırlıklarını tamamlayarak Cumhuriyet Meydanı’ndan Anıtkabir’e doğru pedal çevirmeye başladı. Koltuk, “Bu etkinliğimizi aziz şehitlerimize ve gazilerimize saygı ve minnet borcu olarak yapıyorum” diye açıklama yaptı.

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