‘Dayanışma ağımız çığ gibi büyüyor’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, internet üzerinden yapılan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında koronavirüs sürecini değerlendirdi. Soyer, “İzmir’de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var. İzmirli olmaktan, İzmir’in belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, İEKKK’nin 88’inci toplantısı koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapıldı. 75 İEKKK üyesinin katıldığı toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantının salgın süresince internet üzerinden yaptıkları en geniş katılımlı toplantı olduğunu hatırlatarak üyelere teşekkür etti. Soyer, “İzmir’de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var. Dijital platform üzerinden sunduğumuz iftar yemeği paketlerinden alarak dayanışmaya katılanların sayısı beş gün içinde 154 bin 892 oldu. Halkın Bakkalı’ndan iki tip gıda paketi alınabiliyor. Birinci paketten 6 bin 673, ikinci paketten 6 bin 846 sipariş verilerek desteğe ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. Bu dayanışma son derece değerli ve bunu daha çok büyütmek mecburiyetindeyiz. Sadece İzmir değil, yurt içinden yurt dışından da destek verenler var” dedi.

‘Bambaşka bir kültür’

Salgın sonrası da İzmir’deki bu dayanışma kültürünün devam etmesinden mutluluk duyacağını kaydeden Soyer, “Salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden etkilenen yurttaşlarımıza hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Gücü olanla ihtiyacı olanın bu koordinasyon çatısı altında buluşmaya devam etmesini istiyorum. Bundan çok büyük heyecan ve gurur duyduğumuzu sizinle paylaşmak isterim. İnanın bu devam ederse kurulacak yeni dünyada başka bir İzmir, bambaşka bir dayanışma kültürü ortaya koymuş olacağız” diye konuştu. İEKKK Başkanı Sıtkı Şükürer, dayanışma ruhunun en güzel örneğini yaşatan devletin her birimine, sağlık kuruluşları, sağlık personeli, kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

‘Rekor kırdık’

Başkan Tunç Soyer, twitter hesabındaki Başkanın Günlüğü’nde 1 Mayıs Emek ve dayanışma Günü’ne vurgu yaptı. Emekçilere, “Sizler bugün bile İzmir’de bir dayanışma destanı yazıyorsunuz” diye seslenen Soyer, ayrıca “Gönüllü ekibimizin emekleri, sizlerin katkılarıyla dün ihtiyaç duyan ailelerle dayanışmada rekor kırdık. Bir günde metropol ilçelerde 5 bin 707, dış ilçelerde 4 bin 750 olmak üzere tam 10 bin 457 gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık” dedi. Soyer, “Ulaşım, su, temizlik, park, yol ve çevre hizmetleriyle benim cefakar çalışma arkadaşlarım bu canım kente alın terleriyle hayat katıyor” diyerek emekçilere teşekkür etti.