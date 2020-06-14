14.06.2020 - 00:03 |
Denizli deprem tarihi aydınlandı
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından Denizli Hayat, kentin binlerce yıllık deprem tarihini gözler önüne serdi.
Dergide, 1700’lü yıllardan itibaren yaşanan afetlere yer veriliyor. Denizli’nin sadece antik çağlarda değil, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de onlarca doğal afetle sarsıldığı ve bunlar da sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının olumsuz etkilendiği bildirildi.
Altı bin kişi yaşamını yitirdi
Dosya haberin altlığını ise, Başbakanlık Devlet Arşivleri’ndeki yüz binlerce belge arasından Denizli ile ilgili 72 bin belgeyi gün yüzüne çıkartan Büyükşehir Belediyesi’nin Denizli Kent Arşivi’nde topladığı çalışmalar oluşturdu. Denizli’de 19 Kasım 1717 tarihinde yaşanan en büyük depremde kentteki tüm binaların yerle bir olduğu, tarihi Kaleiçi Çarşısı’nın tamamen yıkıldığı ve 6 bin insanın yaşamını yitirdiği anlatılıyor.
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