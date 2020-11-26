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    HaberlerEge Haberleri Depremle psikolojimiz de sarsıldı
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    26.11.2020 - 00:01 |

    Depremle psikolojimiz de sarsıldı

    Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülşah Dinçer Atalay, salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, İzmir’i vuran depremle psikolojilerin daha da sarsıldığını belirtti.

    Depremle psikolojimiz de sarsıldı

    Depremin, öngörülemez bir doğal afet olmasından dolayı kişi ve yakınlarının yaşamını tehdit eden ciddi bir travma olduğunu belirten Atalay, “Kişi yaşadığı sorunları yok saymamalı, bastırmaya çalışmamalı, kendini hazır hissettiğinde yakınları ya da profesyonel kişilerle duygularını paylaşmaktan kaçınmamalıdır. Kendinizi hazır hissettiğimizde sorumluluklarınıza yavaş yavaş geri dönmeniz, sosyal çevrenizle iletişim kurmaya çalışmanız kaygı düzeyinizi azaltmak ve dikkatinizi yaşanan olumsuz olaydan farklı yönlere çekmek açısından faydalı bir girişim olacaktır” diye konuştu.

    Çocuklar daha hassas

    Yetişkinler için dahi böylesine zor bir süreçte çocukların da benzer belirtiler sergilediğini sözlerine ekleyen Atalay, “Öncelikle çocukların deprem ve benzer durumların nedenleri, böyle bir travma olması durumunda yapmaları gerekenler ile ilgili yaşlarına uygun şekilde bilgilendirilmeleri güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” dedi.

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