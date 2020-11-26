Depremle psikolojimiz de sarsıldı

Depremin, öngörülemez bir doğal afet olmasından dolayı kişi ve yakınlarının yaşamını tehdit eden ciddi bir travma olduğunu belirten Atalay, “Kişi yaşadığı sorunları yok saymamalı, bastırmaya çalışmamalı, kendini hazır hissettiğinde yakınları ya da profesyonel kişilerle duygularını paylaşmaktan kaçınmamalıdır. Kendinizi hazır hissettiğimizde sorumluluklarınıza yavaş yavaş geri dönmeniz, sosyal çevrenizle iletişim kurmaya çalışmanız kaygı düzeyinizi azaltmak ve dikkatinizi yaşanan olumsuz olaydan farklı yönlere çekmek açısından faydalı bir girişim olacaktır” diye konuştu.



Çocuklar daha hassas



Yetişkinler için dahi böylesine zor bir süreçte çocukların da benzer belirtiler sergilediğini sözlerine ekleyen Atalay, “Öncelikle çocukların deprem ve benzer durumların nedenleri, böyle bir travma olması durumunda yapmaları gerekenler ile ilgili yaşlarına uygun şekilde bilgilendirilmeleri güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” dedi.